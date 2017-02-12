Тибо Куртуа: "Челси" может быть доволен очком в игре с "Бернли"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа после матча чемпионата Англии с "Бернли" (1:1) отдал должное силе соперника. По его словам, после пропущенного гола "синим" не удалось найти свою игру.

– Видно, что дома "Бернли" играет очень хорошо, с ним сложно справляться, – цитирует ВВС Куртуа. – Поле было не лучшего качества, было холодно. Словом, ситуация не идеальная. Однако мы стартовали хорошо, забили первыми. А гол "Бернли" со штрафного показал мастерство Брэди. После этого гола мы не могли вернуть себе качественную игру, что-то ускользнуло, моменты создавались с трудом. В итоге можем быть довольны одним очком.

После удара Брэди я коснулся мяча мизинцем, но этого было мало. Можно было, конечно, пойти в тот угол раньше, но существовал риск, что он пробьет иначе.