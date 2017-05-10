Тибо Куртуа: "Челси" хочет стать чемпионом с первой попытки"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа надеется выиграть чемпионат Англии уже в ближайшем матче. В случае победы над "Вест Бромвичем" в пятницу "синие" гарантируют себе титул.

– Мы надеемся стать чемпионами с первой попытки, – цитирует ВВС Куртуа. – Знаем, что "Вест Бромвич" на своем поле очень силен, играет жестко. Нам в первом круге тяжело далась встреча с этим соперником. Титул будет особенно важен после неудачного прошлого сезона. К нам пришел новый тренер, мы неплохо стартовали, а после поражений опять начался вал критики. Теперь мы снова близки к чемпионству, оно будет особенно приятным.