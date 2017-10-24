12:56 | Футбол — Англия

Тибо Куртуа: "Челси" готов сражаться за Конте"


Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что команда готова сражаться за главного тренера Антонио Конте. Также он отметил, что не хочет повторения истории двухлетней давности, когда был уволен Жозе Моуринью.

- Мы готовы сражаться за тренера, – цитирует London Evening Standard Куртуа. - Я помню, что произошло два года назад под руководством Жозе Моуриньо, и все стали говорить о ситуации в раздевалке, не зная, что происходит на самом деле. Мы готовы показать, что готовы сражаться. Игроки понимают, что могло произойти, проиграй "Челси" в прошлые выходные. В 2015 году, конечно, мы тоже хотели сражаться, но у нас было слишком много неудач. Некоторые из нас помнят, что произошло два года назад, и мы не хотим повторения.

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