Тибо Куртуа: "Челси" должен реабилитироваться за поражение от "Ромы" в матче с "МЮ"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что его команда обязана реабилитироваться за поражение от "Ромы"​ в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) в ближайшие выходные. "Синим" предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" в воскресенье в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

- Трудно сказать, в чем проблема, - цитирует пресс-служба клуба Куртуа. - В этом сезоне каждый матч получается сложным. Мы снова должны найти баланс и вспомнить тот менталитет, когда мы не пропускаем голы и играем на ноль. Иногда в прошлом сезоне у меня не было работы в матче, иногда мне приходилось делать всего один сэйв. Мы должны отреагировать в воскресенье, поскольку в прошедшем матче не были похожи на самих себя. Мы должны реабилитироваться в матче с "МЮ".