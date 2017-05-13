13:02 | ФУТБОЛ — Англия

The Times: Слуцкий может возглавить "Уотфорд"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий является одним из претендентов на пост наставника "Уотфорда". Согласно The Times, "шершни" рассмотрят кандидатуру специалиста в случае увольнения действующего тренера команды Вальтера Маццарри.

Отмечается, что россиянин с января проживает в Лондоне, активно изучает английский язык и местный футбол, а также регулярно посещает матчи "Челси". Помимо Слуцкого в числе претендентов на работу тренером "Уотфорда" значатся наставник "Халл Сити" Марку Силва и экс-главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери.

"Уотфорд" после 36 игр чемпионата Англии занимает 15 место в турнирной таблице и уже обезопасил себя от вылета в чемпион-лигу. Однако будущее Маццарри в команде находится под вопросом, поскольку он так и не смог привить свой стиль игры английскому клубу. Кроме того, итальянец находится в напряженных отношениях с игроками, персоналом и болельщиками "Уотфорда".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Лёнька, давай уже быстрее! Надо активнее осваивать космос! Каждый раз, когда Уотфорд будет встречаться со всякими Челсями, МЮ, Арсеналами и т.д., нам придётся слушать про Космос и всё такое прочее.

13:14