The Telegraph: "Челси" не отдаст Головина в аренду, а даст возможность бороться за место в составе

"Челси" намерен завершить сделку с ЦСКА по приобретению полузащитника Александра Головина сразу по окончании участия игрока в составе сборной России на чемпионате мира, утверждает The Telegraph.

Армейцы хотят за игрока 27 миллионов фунтов стерлингов и руководство "синих" заплатит эту сумму. По данным источника, лондонцы не будут отдавать 22-летнего хавбека в аренду, а предоставят возможность бороться за место в основной обойме клуба.

Журналисты The Telegraph убеждены, что Головин имеет хорошие шансы, чтобы закрепиться в "Челси" уже в дебютном сезоне, так как Сеск Фабрегас (31 год) и Педро Родригес (30 лет) являются довольно возрастными игроками, а на Рубена Лофтуса Чика и Росса Баркли руководство синих не рассчитывает.



Также велика вероятность, что "Челси" в текущее трансферное окно покинет Дэнни Дринкуотер.



Ранее появлялась информация, что "Челси", купив Головина, может отдать его в аренду голландскому "Витессу", который тренирует Леонид Слуцкий. Именно при данном специалисте Головин дебютировал в ЦСКА в сентябре 2014 года.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

СМИ: Головин дал согласие на переход в "Челси" //

Джон Брэдли: "Головин заиграет в "Челси". Он уже сильнее Фабрегаса"