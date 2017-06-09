The Sun: "Рекомендации Абрамовича помогли Слуцкому возглавить "Халл Сити"

Владелец "Челси" Роман Абрамович сыграл заметную роль в назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". Как утверждает The Sun, российский бизнесмен не только помогал специалисту в период проживания в Лондоне, но и дал серьезные рекомендации своим коллегам из "Халл Сити".

Согласно источнику, после этого у российского тренера состоялся разговор с руководством "тигров", где Слуцкий "произвел впечатление человека, который полностью подходит клубу".

Напомним, что Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами специалист выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го он был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.