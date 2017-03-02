The Sun: Ходжсон возглавит "Лестер"

Бывший главный тренер сборной Англии и "Ливерпуля" Рой Ходжсон станет следующим наставником "Лестера", утверждает The Sun. Источник подчеркнул, что ведущие букмекерские конторы страны перестали принимать ставки на то, что Ходжсон заменит Клаудио Раньери у руля "лис", из чего следует, что стороны практически договорились о подписании контракта.

Помимо Ходжсона в шорт-листе клуба находятся Гус Хиддинк и Роберто Манчини. Напомним, что Раньери был уволен из "Лестера" из-за неудовлетворительных результатов, команда на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице.