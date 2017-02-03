Тевес убедил Кальери остаться в "Вест Хэме"

Аргентинский нападающий "Вест Хэма" Хонатан Кальери признался, что соотечественник Карлос Тевес убедил его не менять команду этой зимой. 23-летний аргентинец перебрался в стан "молотобойцев" в августе прошлого года, но с тех пор сыграл всего в 10 матчах за основной состав и забил 1 гол. В аналогичной ситуации в свое время побывал и Тевес, сменивший "Коринтианс" на "Вест Хэм" в 2006 году.

- Я говорил с Тевесом несколько месяцев назад, - цитирует Sky Sports Кальери. - Когда он прибыл в "Вест Хэм", он был в подобной ситуации, что и я. Ему было трудно, как и мне сейчас. Я остаюсь в "Вест Хэме" и хочу сражаться за место на поле. Я послушал совет Карлоса, поэтому хочу быть успешным и следовать по его стопам.