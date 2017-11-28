09:26 | Футбол — Англия

Тесты показали, что Люк Шоу - один из лучших игроков "Манчестер Юнайтед"


Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, на протяжении долгого времени критикуемый главным тренером Жозе Моуринью за плохую физическую форму, показал хорошие результаты тестов на базе клуба в Каррингтоне, сообщает The Sun. Отмечается, что 22-летний футболист является одним из лидеров команды с точки зрения общей полезности.

– Люк и Валенсия лучшие, когда речь заходит о реальной силе и выносливости, – отметил инсайдер. – Ибрагимович и Погба могут быть самыми сильными с точки зрения их очевидного размера и физической формы, но Люк гораздо полезней с точки зрения общей полезности.

Шоу перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2014 года. С тех пор он выходил на поле в футболке клуба 40 раз.

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