09:30 | Футбол — Англия

Тест "СЭ". Угадайте, кто скрывается за мячом

Маруана ФЕЛЛАИНИ найти можно. А остальных? Фото AFP
Маруана ФЕЛЛАИНИ найти можно. А остальных? Фото AFP

"СЭ" выбрал десять футболистов английской премьер-лиги с пышными прическами. У вас есть возможность проверить свои знания - все ли из них вам знакомы. Пройдите тест и делитесь результатом!
 

 

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