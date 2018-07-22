Терри завершит карьеру и сменит Анри в роли эксперта на Sky Sports?

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри собирается завершить карьеру, утверждает Mirror. По информации издания, 37-летний защитник, который после сезона в "Астон Вилле" стал свободным агентом, решил не начинать тренерскую карьеру, а попробовать свои силы в работе на телевидении.

Отмечается, что канал Sky Sports хочет видеть Терри в качестве собственного эксперта. В компании считают, что прославленный защитник может сменить в этом качестве Тьерри Анри, который решил сосредоточиться на работе в качестве тренера.