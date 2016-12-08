19:05 | ФУТБОЛ — Англия

Терри взял бы в свою символическую сборную Криштиану Роналду, Месси и Дрогба

0
0
0

Защитник "Челси" Джон Терри составил свою символическую сборную лучших игроков. По мнению 35-летнего англичанина, тренировать ее должен наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

– Моя символическая сборная мечты: Петр Чех, Гэри Невилл, Рио Фердинанд, Паоло Мальдини, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Дидье Дрогба, – цитирует FourFourTwo Терри. – А тренером выбрал бы Моуринью. Он самый лучший, самый лучший тренер, с которым я работал. Надеюсь, никого не расстроил этим выбором.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ