Терри взял бы в свою символическую сборную Криштиану Роналду, Месси и Дрогба

Защитник "Челси" Джон Терри составил свою символическую сборную лучших игроков. По мнению 35-летнего англичанина, тренировать ее должен наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

– Моя символическая сборная мечты: Петр Чех, Гэри Невилл, Рио Фердинанд, Паоло Мальдини, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Дидье Дрогба, – цитирует FourFourTwo Терри. – А тренером выбрал бы Моуринью. Он самый лучший, самый лучший тренер, с которым я работал. Надеюсь, никого не расстроил этим выбором.