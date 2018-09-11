Терри в посольстве России в Лондоне. Фото

Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" Джон Терри побывал в посольстве России в Великобритании. В интернете появилась соответствующая фотография.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Спартак". После этого была информация о возможном срыве перехода. Позднее стало известно, что он получил российскую визу, но договоренность о контракте пока не достигнута.

По данным "СЭ", защитник просил увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на 1,3-1,4 миллиона. Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация "Спартака". В понедельник стороны не сумели достичь договоренности, консультации продолжились во вторник.

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