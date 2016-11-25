17:26 | ФУТБОЛ — Англия

Терри не сыграет с "Тоттенхэмом" из-за травмы

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Защитник "Челси" Джон Терри пропустит около трех недель из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает The Sun. 35-летний капитан "синих" не сможет выйти на поле в субботнем поединке с "Тоттенхэмом".

- Джону необходимо восстановиться от травмы, а затем начать с тренировок, - подчеркнул главный тренер лондонцев Антонио Конте. – Не знаю, получил ли он повреждение во время игры молодежных составов или день спустя, неважно. Это плохая новость.

В текущем сезоне Терри провел пять матчей в чемпионате Англии и два - в Кубке лиги.

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