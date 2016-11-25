Терри не сыграет с "Тоттенхэмом" из-за травмы

Защитник "Челси" Джон Терри пропустит около трех недель из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает The Sun. 35-летний капитан "синих" не сможет выйти на поле в субботнем поединке с "Тоттенхэмом".

- Джону необходимо восстановиться от травмы, а затем начать с тренировок, - подчеркнул главный тренер лондонцев Антонио Конте. – Не знаю, получил ли он повреждение во время игры молодежных составов или день спустя, неважно. Это плохая новость.

В текущем сезоне Терри провел пять матчей в чемпионате Англии и два - в Кубке лиги.