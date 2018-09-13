Терри может завершить карьеру игрока и стать тренером "Челси"

Защитник Джон Терри отказался переходить в "Спартак" из-за семьи, которая не готова к переезду в Россию. Как утверждает The Sun, руководство "Челси" намерено предложить 37-летнему англичанину должность тренера одной из молодежных команд.

Терри заявлял, что находится в своей лучшей форме за последние 8-10 лет. Он сообщал, что у него три-четыре предложения по продолжению карьеры - как в Англии, так и за рубежом, но отмечал, что он интересуется тренерской работой.

Ранее болельщики "Спартака" бурно отреагировали на отказ Терри переходить в "Спартак".

Терри не приедет. Что делать "Спартаку"?