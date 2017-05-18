Терри может продолжить карьеру в "Суонси"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент хочет убедить защитника "Челси" Джона Терри, чей контракт с лондонцами истекает летом и продлен не будет, перейти в стан валлийского клуба. Специалист планирует провести встречу с 36-летним футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер, сообщает Sky Sports

Ранее Терри не исключил, что матч с "Сандерлендом", который состоится 21 мая, станет последним в его карьере игрока. Клемент, работавший с Терри в "Челси", надеется, что хорошие отношения с футболистом помогут переманить его в "Суонси".

В текущем сезоне Терри провел во всех турнирах 14 матчей и забил один гол.