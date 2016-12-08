Терри, Лэмпард и Джеррард могут войти в тренерский штаб сборной Англии перед ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии намерена пригласить Джона Терри, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда на тренерские должности в сборной, сообщает The Sun. Ради этого ФА планирует ускорить процедуру получения ими необходимых лицензий до 18 месяцев.

36-летний Джеррард в ноябре объявил о завершении карьеры. 38-летний Лэмпард официальных заявлений не делал, но с большой вероятностью также покинет "Нью-Йорк Сити" зимой. Контракт 36-летнего Терри с "Челси" истекает летом, и, по неофициальной информации, клуб не будет его продлевать.

Терри с 2003 по 2012 год провел в сборной Англии 78 матчей и забил 6 голов. На счету Джеррарда 114 игр и 21 гол с 2000 по 2014 год. Лэмпард же отыграл 106 игр и забил 29 мячей с 1999 по 2014 год.