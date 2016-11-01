Тьерри Анри: "Жиру - запасной вариант, который может помочь "Арсеналу" завоевать чемпионство"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что Оливье Жиру очень важен для лондонского клуба. По его словам, главным тренер "канониров" Арсен Венгер рассматривает игрока, как запасной вариант, который способен делать разницу.

- Жиру может стать для Венгера запасным вариантом, но я не знаю, устраивает ли форварда такая роль, - приводит Goal.com слова Анри. - Но это может помочь "Арсеналу" завоевать чемпионство. В "Манчестер Юнайтед" таким игроком был Сульшер, в "Сити" - Джеко, у нас такую роль исполнял Вильторд.

Венгер предпочитает играть с Санчесом на острие. В свою очередь, Жиру хорош на втором этаже. Это дает возможность варьировать тактику.