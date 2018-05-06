04:35 | Футбол — Англия

Тьерри Анри: "Желаю Фергюсону и его семье много сил"


Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри поддержал бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. 76-летний шотландец был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. Ему была сделана операция по поводу кровоизлияния в мозг.

"Только что услышал новости о сэре Алексе Фергюсоне. Желаю ему и его семье много сил для скорейшего выздоровления", – написал Фаулер в Твиттере.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно

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