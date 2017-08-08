Тьерри Анри: "Я – большой фанат Ляказетта"

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри пожелал удачи новичку "канониров" Александру Ляказетту. Экс-форвард отметил, что в английском клубе его партнерами будут более сильные игроки, чем в "Лионе", за который Ляказетт выступал с 2009 по 2017 год.

– Ляказетт играет иначе, чем Жиру, что, на мой взгляд, хорошо, потому что нужны разноплановые нападающие, – цитирует Sky Sports Анри. – Порой в центре нужен Жиру или Алексис Санчес, а иногда – Уэлбек или Уолкотт. При всем уважении к "Лиону", в "Арсенале" его будут окружать более сильные футболисты. Желаю ему провести хороший сезон.

Я – большой фанат Ляказетта. Я долго наблюдал за тем, как он играл во французской лиге и молодежной команде. Он всегда был одаренным, у него есть все, чтобы прогрессировать. Отмечу, что он забивал в каждом из сыгранных сезонов.

Ляказетт выступал за "Лион" с 2009 по 2017 год. За это время он провел в составе французского клуба 275 матчей, забив 129 голов.

В первом туре чемпионата Англии "Арсенал" дома сыграет с "Лестером". Встреча состоится 11 августа, начало – 21.45 по московскому времени.