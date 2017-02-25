12:44 | ФУТБОЛ — Англия

Тьерри Анри: "В истории с Раньери все неправильно"

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Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри выразил сожаление в связи с увольнением главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

– В этой истории все неправильно, – цитирует Sky Sports Анри. – Разве Раньери не имел права на ошибку? Слышал много версий происходившего в клубе, мол, плохие отношения с игроками или со своим тренерским штабом... За закрытыми дверями может происходить все, что угодно. Это не означает, что нужно принимать такие меры. Проще всего уволить тренера, потому что всю команду разогнать не получится. Это грустный день для меня, для футбола и в особенности для Раньери.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери

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SportsMan

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