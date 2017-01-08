Тьерри Анри: "В 2012 году я забивал за "Арсенал" в качестве болельщика, о таком мечтает каждый"

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри признался, что до сих пор вспоминает свой гол в ворота "Лидса" в матче 1/32 финала Кубка Англии в январе 2012 года (1:0). Напомним, тогда француз выступал за "Нью-Йорк Ред Буллз", но на время перерыва в MLS подписал краткосрочный контракт с "канонирами".

- Один из моих последних матчей в Кубке Англии был особенным: мой удар по воротам "Лидса", когда я вернулся в Лондон в 2012 году, это был мой любимый гол за "Арсенал", - цитирует The Sun Анри. - Он был очень личным. Конечно, тот гол не войдет в историю Кубка Англии, но это был первый раз, когда я забил в качестве фаната.

Все знают, что я не должен был вернуться, но я вернулся. Я не должен был играть, но я играл. Я не должен был забивать, но я забил. Это было очень эмоционально. Речь идет не о техническом классе или счете матча, а о значимости того гола лично для меня.

Обычно, когда я забил я не показывал много неконтролируемых эмоций. Меня обвиняли в холодности. Иногда это было потому, что я был раздражен, так как ранее упустил шансы на взятие ворот или потому, что "Арсенал" проигрывал, но в тот день, мы могли проиграть даже 0:10, но я бы все равно отпраздновал очень страстно гол. Я был безумен тогда! Я забил, как фанат! Каждый мечтает об этом.