Тьерри Анри: "Ткнул пальцем в Канте, чтобы проверить, что он настоящий"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что полузащитник "Челси" Н`Голо Канте заслуживает звания лучшего игрока сезона в Англии. По словам экс-форварда, таких футболистов часто обделяют вниманием.

- На прошлой неделе я посетил базу "Челси", чтобы увидеться с Азаром, но я заметил Канте, который ходил по раздевалке, - приводит The Sun слова Анри. - Я ткнул его пальцем в грудь и сказал: "Я был вынужден сделать это, чтобы проверить, что ты настоящий". В ответ он рассмеялся.

Я не вижу препятствий, которые помешают ему получить титул лучшего игрока сезона в Англии. Обычно таких футболистов обделяют вниманием, но Канте трудно не заметить.