20:34 | ФУТБОЛ — Англия

Тьерри Анри: "Погба нужно время на адаптацию в Англии"

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Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба необходимо время для адаптации в чемпионате Англии. 23-летний француз летом перебрался в английский клуб из "Ювентуса"

- Если говорим о Погба, то говорим о качественном игроке, - цитирует Goal Анри. - Когда я перебрался в премьер-лигу, то не играл хорошо на старте. Многие игроки не с первого дня действуют хорошо в Англии. Адаптация - сложный процессно в настоящее время пресса и болельщики не дают много времени для людей, чтобы адаптироваться. Погба нужно время на адаптацию. Мы все знаем качества, которыми он обладает. Это мое личное мнение.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

кто мог включить эту недоразумению в число 30 претендентов на ЗМ???

22:04

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