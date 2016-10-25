Тьерри Анри: "Погба нужно время на адаптацию в Англии"

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба необходимо время для адаптации в чемпионате Англии. 23-летний француз летом перебрался в английский клуб из "Ювентуса".

- Если говорим о Погба, то говорим о качественном игроке, - цитирует Goal Анри. - Когда я перебрался в премьер-лигу, то не играл хорошо на старте. Многие игроки не с первого дня действуют хорошо в Англии. Адаптация - сложный процесс, но в настоящее время пресса и болельщики не дают много времени для людей, чтобы адаптироваться. Погба нужно время на адаптацию. Мы все знаем качества, которыми он обладает. Это мое личное мнение.