Тьерри Анри: "Погба нужно время на адаптацию в Англии"

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба необходимо время для адаптации в чемпионате Англии. 23-летний француз летом перебрался в английский клуб из "Ювентуса".
- Если говорим о Погба, то говорим о качественном игроке, - цитирует Goal Анри. - Когда я перебрался в премьер-лигу, то не играл хорошо на старте. Многие игроки не с первого дня действуют хорошо в Англии. Адаптация - сложный процесс, но в настоящее время пресса и болельщики не дают много времени для людей, чтобы адаптироваться. Погба нужно время на адаптацию. Мы все знаем качества, которыми он обладает. Это мое личное мнение.
Flamenco
кто мог включить эту недоразумению в число 30 претендентов на ЗМ???
22:04