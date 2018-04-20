Тьерри Анри - об уходе Венгера: "Это печальный день для меня"

Экс-игрок "Арсенала" Тьерри Анри отметил, что раздосадован новостью об уходе Арсена Венгера из клуба. Французский специалист, который возглавлял "канониров" с 1996 года, покинет команду после этого сезона.

- Это печальный день для меня, - приводит ВВС слова Анри. - Клуб покинул великий человек. Но я рад, что ему дадут уйти, как он этого заслуживает. В последнее время Венгеру и клубу было трудно. Надеюсь, в матче с "Вест Хэмом" люди придут не только смотреть на игру, но и поддержат его.

За 22 года у руля лондонского клуба Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге - 823 игры.