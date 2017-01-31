18:39 31 января | ФУТБОЛ — Англия

Тьерри Анри: "Не знаю, почему Пайет так хотел уйти из "Вест Хэма"

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Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри не понимает, почему полузащитник Димитри Пайет захотел перейти в "Марсель". Хавбек объявил, что больше не будет играть за "Вест Хэм" и вынудил лондонцев продать его провансальцам.

– Я не знаю, почему он так хотел уйти, – цитирует Sky Sports Анри. – Мы должны уважать его решение, потому что для него, видимо, это было очень важно. Конечно, со стороны болельщиков "Вест Хэма" все выглядит иначе, они расстроены. Но нельзя сказать, что происходит в голове Пайета.

Когда игрок хочет уйти, он делает это. Клубу необходимо сохранить коллектив, не нарушить баланс. Тренер тут играет решающую роль.

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