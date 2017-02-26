Тьерри Анри: "Не советую Руни торопиться с переездом в Китай"

Бывший нападающий "Арсенала" и "Нью-Йорк Ред Буллз" Тьерри Анри не советует форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни соглашаться на переезд в чемпионат Китая. Ранее сообщалось, что англичанин отверг вариант с продолжением карьеры в Китае с зарплатой в один миллион фунтов стерлингов в неделю.

– Адаптироваться в стране, где футбол не является главным видом спорта, крайне сложно, – цитирует The Sun Анри. – После переезда в США я просто не мог привыкнуть к происходящему: 36 градусов жары, три игры за семь дней, высокая влажность... В начале недели я был 35-летним футболистом, а в воскресенье чувствовал себя на все 45.

Какое бы решение ни принял Уэйн, я все равно пожелаю ему удачи. Но в моем случае речь шла о перспективной и сильно развивающейся лиге. Я всегда знал, что однажды перееду в США и завершу там карьеру. Всегда хотел переехать в США и никогда об этом не жалел, деньги для меня не были мотивацией. Но ради чемпионата мира-2010 на один год мне пришлось задержаться в "Барселоне", потому что к тому моменту я уже договорился с "Нью-Йорк Ред Буллз". Перед Руни также стоит чемпионат мира-2018, поэтому не советую ему торопиться.