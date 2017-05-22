Тьерри Анри: "Надеюсь, Санчес останется в "Арсенале"

Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри надеется, что Алексис Санчес останется в стане "канониров". Ранее появилась информация, что 28-летний чилиец сменит команду в летнее трансферное окно.

- Надеюсь, что Алексис Санчес останется, так как он жизненно необходим "Арсеналу", - цитирует Sky Sports Анри. - Люди подвергли сомнению его отношение, но я хотел бы видеть больше игроков в клубе с таким же отношением. Нужно строить команду вокруг него. Но он хочет выиграть Лигу чемпионов. Он собирается поговорить с другими командами, которые хотят его заполучить. Ему 28 лет, и часы тикают.