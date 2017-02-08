10:11 | ФУТБОЛ — Англия

Тьерри Анри: "Мне хотелось бы поиграть с Жиру"

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Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что хотел бы поиграть в одной команде с Оливье Жиру. 30-летний игрок "канониров" в этом сезоне сыграл в 23 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

- Ранее я говорил, что Оливье должен быть игроком стартового состава, но раньше я не был уверен, сможет ли он в течение всего сезона выступать на одном уровне и забивать в каждом матче, находясь под давлением, - цитирует RMC Анри. - Но сейчас он делает необыкновенную работу, и когда он выходит на поле, делает то, что должен. Он забивает гол, он хорош в игре спиной к воротам. Мне бы хотелось поиграть с ним.

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Материалы REN-TV

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