Тьерри Анри: "Ибрагимович хочет сделать Англию еще одной страной, которую завоевал"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри объяснил, почему Златан Ибрагимович вернулся в "Манчестер Юнайтед". Сегодня "МЮ" объявил о подписании контракта со шведом на один сезон.

– Для Златана это вызов, – цитирует Sky Sports Анри. – Он хочет добиться большего. Златан хочет выиграть премьер-лигу и сделать Англию еще одной страной, которую он завоевал. Я не удивлен. На месте боссов "МЮ" я тоже хотел бы сохранить такого парня. Ибрагимович один из лучших форвардов мира. Он уже показал, что может быть результативным в Англии. Не сомневаюсь, что после травмы он вернется к прежнему уровню.