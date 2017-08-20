Тьерри Анри: "Если "Тоттенхэм" хочет быть большим клубом, то им надо вести себя как большой клуб"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри считает, что у "Тоттенхэма" могут возникнуть сложности с тем, чтобы сохранить у себя в составе всех лидеров. По его словам, строительство стадиона накладывает дополнительные сложности.

- Между тем "Тоттехэмом", что я знал, и тем, что есть сейчас, - огромная разница. Если они хотят быть большим клубом, то должны вести себя как большой клуб. Я знаю, что очень сложно конкурировать с другими, когда строишь стадион. Что случалось с "Арсеналом"? Все футболисты уходили из команды.

Из "Тоттенхэма" ушел Уолкер, Роуз говорит об этом, Дайер не отрицал, что хочет перейти в "МЮ". Им сложно будет сохранить футболистов.