Тьерри Анри: "До сих пор не знаю, в чем хорош Окслейд-Чемберлейн"

Бывший капитан "Арсенала" Тьерри Анри скептически высказался о бывшем хавбеке клуба Алексе Окслейде-Чемберлейне. Хавбек этим летом перешел из "Арсенала" в "Ливерпуль"

- Окслейд-Чемберлейн в интервью заявил, что Клопп хочет сделать из него более классного игрока, что в "Ливерпуле" чувствует сплоченность и любовь. А что, в "Арсенале" у него такого не было? Алекс сказал это, проведя в "Ливерпуле" всего одну часовую тренировку.

Я давно слежу за Алексом и до сих пор не пойму, в чем он хорош. У всех есть недостатки, но можно увидеть и достоинства. Ему нужно показать что-то такое, что можно развить.