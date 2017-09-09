Тьерри Анри: "Давно слежу за Окслейд-Чемберленом, но так и не знаю, в чем он хорош"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри раскритиковал полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, который летом перешил из стана "канониров" в "Ливерпуль". Французский экс-форвард признался, что не знает, какие есть у 24-летнего хавбека сильные стороны.

– В интервью сайту "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлен говорил, что Клопп поможет ему стать более сильным игроком, и что в новом клубе он чувствует любовь и сплоченность, – цитирует Sky Sports Анри. – Он намекает, что этого не было в "Арсенале"? Или ждет чего-то большего? Он говорил об этом после часовой тренировки в "Ливерпуле".

У игрока должны быть какие-то козыри. Я давно слежу за Окслейд-Чемберленом, но так и не знаю, в чем он хорош. У любого можно найти слабости, но обычно вместе с этим видны и сильные стороны. Алекс должен показать что-то большее, продемонстрировать, что-то, с чем можно работать.

Напомним, в дебютном матче в составе "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлен провел на поле 45 минут, не отметившись результативными действиями, а его команда потерпела разгромное поражение от "Манчестер Сити" (0:5).