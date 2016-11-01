Тьерри Анри: "6 матчей без голов сказываются на Ибрагимовиче"

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри высказал мнение о том, что безголевая серия форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича из 6 матчей в чемпионате Англии влияет на психологическое состояние шведского игрока. По словам Анри, характер футболиста позволит ему справиться с этой проблемой.

– Матчи без забитых мячей влияют на внутреннее состояние, особенно когда команда не выигрывает, – приводит Sky Sports слова Анри. – Раньше возникали вопросы к Уэйну Руни и Жозе Моуринью, теперь появилось недовольство игрой Ибрагимовича. Златан попал в подобную ситуацию впервые в своей карьере. Раньше он всегда забивал. Ему предстоит с этим разобраться. Я уверен, что его характер позволит справиться с этой проблемой.



