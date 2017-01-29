Тео Уолкотт: "В Кубке лиги буду болеть за "Саутгемптон"

Вингер "Арсенала" Тео Уолкотт отметил, что будет поддерживать "Саутгемптон" в финале Кубка лиги с "Манчестер Юнайтед". При этом "канониры" выбили "Саутгемптон" из Кубка Англии, обыграв со счетом 5:0, а Уолкотт оформил хет-трик.

– "Саутгемптон" всегда будет в моем сердце, – цитирует Goal Уолкотта. – Я с любовью вспоминаю время, проведенное в этом клубе. Буду поддерживать "Саутгемптон" в финале Кубка лиги. В премьер-лиге он тоже себя хорошо показывает.

Если честно, мы с опаской подходили к этому матчу. Но команда была готова ко всему. Мы просто старались делать свою работу, очень хотелось победить. Была ротация состава, но нам хватило опыта и мастерства.