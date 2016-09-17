19:27 | ФУТБОЛ — Англия

Тео Уолкотт: "Результат имел ключевое значение для "Арсенала" в игре с "Халлом"

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Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт остался доволен победой над "Халл Сити" в матче 5-го тура чемпионата Англии (4:1). 27-летний англичанин забил один из голов своей команды.

- Мы начали игру очень хорошо, надавив на соперника и забив быстрый гол, - цитирует BBC Уолкотта. - Результат и производительность имели ключевое значение. Сожалеем, что мы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, но четыре гола на выезде это здорово. Тем не менее теперь все мыли о матче Лиги чемпионов во вторник.

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