Тео Уолкотт: "Результат имел ключевое значение для "Арсенала" в игре с "Халлом"

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт остался доволен победой над "Халл Сити" в матче 5-го тура чемпионата Англии (4:1). 27-летний англичанин забил один из голов своей команды.

- Мы начали игру очень хорошо, надавив на соперника и забив быстрый гол, - цитирует BBC Уолкотта. - Результат и производительность имели ключевое значение. Сожалеем, что мы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, но четыре гола на выезде это здорово. Тем не менее теперь все мыли о матче Лиги чемпионов во вторник.