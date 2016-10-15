Тео Уолкотт: "Мог бы забить "Суонси" три или четыре гола"

Нападающий "Арсенал" Тео Уолкотт назвал сумасшедшим матч 9-го тура чемпионата Англии с "Суонси" (3:2). Также он отметил, что мог бы забить сегодня более, чем два гола.

- Это была сумасшедшая игра, - цитирует BBC Уолкота. - Думаю, что мог бы забить сегодня три или четыре гола. Конечно, лично мне хотелось бы оформить хет-трик, но три очка важнее всего. "Суонси" - сложный соперник, который вызвал у нас сегодня проблемы. Всегда трудно после международного перерыва вернуться в ритм клубной жизни, но это нормально.