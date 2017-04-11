Тео Уолкотт: "Кристал Пэлас" хотел победить больше, чем "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт после матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (0:3) отметил, что команда не смогла показать свою игру. По его словам, соперник в этой встрече хотел победить больше.

- Мы думали, что пережили кризис после того, как сыграли вничью с "Манчестер Сити" и победили "Вест Хэм", - приводит ВВС слова Уолкотта. - Похоже, это не так. Сегодня на поле не было "Арсенала", мы подвели болельщиков. В раздевалке все расстроены. Могу только извиниться перед фанатами. Но "Кристал Пэлас" хотел победить больше, чем мы. Это было понятно сразу после стартового свистка.