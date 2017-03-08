Тео Уолкотт: "Игроки должны снять давление с Венгера"

Вингер "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что команде нужно снять напряжение, которое существует вокруг главного тренера Арсена Венгера. Напомним, фанаты требуют ухода наставника, у которого также есть напряженные отношения с Алексисом Санчесом.

– Мы не знаем, что происходит, – цитирует ESPN Уолкотта. – Просто хотим сосредоточиться на футболе. Тренер думает о нас. Он постоянно работает с нами, пытается нам помочь. Он берет все на себя, а нам нужно самим обо всем подумать. Венгер берет удар на себя, а мы этого не делаем. Нужно снять давление с тренера своей игрой.

Что касается произошедшего с Санчесом, то на тренировках всякое бывает. В "Арсенале" такие споры – редкость. Но это должно было остаться между нами. Мы единая команда и не можем воевать друг с другом.