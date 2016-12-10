22:43 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Тео Уолкотт: "Арсенал" - лучшая команда, за которую я когда-либо играл"

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Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт после победы над "Стоук Сити" в матче 15-го тура чемпионата Англии (3:1) отметил важность набранных трех очков, несмотря на свой 100-й мяч, который забил игрок в сегодняшней встрече. Также он отметил важную роль болельщиков в успехах "канониров".

- "Арсенал" заработал три очка, что самое главное, - цитирует BBC Уолкотта. -  Думаю, когда вы играет за такую команду, то должны повышать уверенность в себе. Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл, болельщики являются частью того, что мы делаем на поле. Все сводится к напряженной работе, вознаграждение за которую вы в конце концов получаете.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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NickNo

С учетом того, что до Арсенала играл он за Саутгемптон и некие Ньюбери и Суиндон Таун....

23:45 10 декабря

Бергкамп 10

maxscorp78 сам не тупи..он имел ввиду составы арсенала за последние 10 лет его нахождения в Асенале

23:29 10 декабря

maxscorp78

че за тупость....а за кого ты еще играл?

23:07 10 декабря

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Материалы других СМИ