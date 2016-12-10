Тео Уолкотт: "Арсенал" - лучшая команда, за которую я когда-либо играл"

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт после победы над "Стоук Сити" в матче 15-го тура чемпионата Англии (3:1) отметил важность набранных трех очков, несмотря на свой 100-й мяч, который забил игрок в сегодняшней встрече. Также он отметил важную роль болельщиков в успехах "канониров".

- "Арсенал" заработал три очка, что самое главное, - цитирует BBC Уолкотта. - Думаю, когда вы играет за такую команду, то должны повышать уверенность в себе. Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл, болельщики являются частью того, что мы делаем на поле. Все сводится к напряженной работе, вознаграждение за которую вы в конце концов получаете.