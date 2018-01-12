Технический спонсор "МЮ" поприветствовал Дибалу на "Олд Траффорд"

Технический спонсор "Манчестер Юнайтед" Adidas на официальной странице в Твиттере поприветствовал полузащитника "Ювентуса" Пауло Дибала на "Олд Траффорд". Однако вскоре сообщение было удалено, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.

"Новый клуб, новый вызов, добро пожаловать Дибала в "Театр мечты" (прозвище стадиона "МЮ". - Прим. "СЭ")", - говорилось в сообщении.