Технический спонсор "МЮ" поприветствовал Дибалу на "Олд Траффорд"

Технический спонсор "Манчестер Юнайтед" Adidas на официальной странице в Твиттере поприветствовал полузащитника "Ювентуса" Пауло Дибала на "Олд Траффорд". Однако вскоре сообщение было удалено, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.
"Новый клуб, новый вызов, добро пожаловать Дибала в "Театр мечты" (прозвище стадиона "МЮ". - Прим. "СЭ")", - говорилось в сообщении.
#Adidas #heretocreate we see you. Welcome Dybala. #MUFC pic.twitter.com/T69QufdoBx– Your Bill Collector (@tendrack) 10 января 2018 г.