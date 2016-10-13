Тедди Шерингем: "Если "МЮ" в этом сезоне ничего не выиграет, у Моуринью будут проблемы"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что клуб в нынешнем сезоне должен выиграть какой-нибудь турнир. По его мнению, только завоеванный трофей избавит наставника "МЮ" Жозе Моуринью от критики и давления.

– Очень трудно что-то изменить быстро после минувшего сезона, но "МЮ" начал неплохо, чемпионат еще на ранней стадии, – цитирует The Mirror Шерингема. – Думаю, вокруг Моуринью еще есть аура победителя. Уверен, что он что-то выиграет. "МЮ" обязан завоевывать трофеи. Если этого не случится, то у Моуринью будут большие проблемы. От этого клуба ждут возвращения на вершину.