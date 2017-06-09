Театр Халла начал продавать билеты на русский балет в день назначения Слуцкого в "Халл Сити"

Театр Халла объявил о продаже билетов на гастроли Государственного росийского балета Сибири в январе 2018 года. По забавному совпадению, сегодня главным тренером "Халл Сити" был назначен россиянин Леонид Слуцкий.

"Отличная возможность поприветствовать нового главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого", - говорится в сообщении театра в Твиттере.