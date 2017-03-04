Тайрон Мингс: "Наслаждался противостоянием с Ибрагимовичем"

Защитник "Борнмут" Тайрон Мингс после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1) отметил, что ему понравилось противостояние с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Отметим, что в концовке первого тайма 23-летний англичанин угодил шведу ногой по лицу, перепрыгивая через него, а в следующем игровом моменте форвард в верховой борьбе локтем попал по лицу сопернику.

- Это была хорошая дуэль, - цитирует BBC Мингса. - Я наслаждался противостоянием с Ибрагимовичем. Он высокий и мощный, поэтому предстояла жесткая борьба, но мы справились с этим тестом очень хорошо. В детстве я наблюдал за его карьерой и мечтал о дне, когда выйду с ним на одно поле.