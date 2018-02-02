Тарас Степаненко: "Шахтер" слишком поздно получил предложение о трансфере в "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко сообщил о том, что во время зимнего трансферного окна мог сменить клуб. При этом хавбек отметил, то дончане слишком поздно получили предложение от "Кристал Пэлас", который был готов заплатить за переход 28-летнего украинца 9 миллионов евро.

– Сначала были предложения аренды. Я их сразу отбросил, потому что понимаю – это неправильно, – приводит Terrikon слова Степаненко. – Неприемлемо и для "Шахтера", и для меня. Потом было конкретное предложение с выкупом. Вчера я целый день этим занимался. Клуб, который сделал предложение, очень поздно обратился в "Шахтер". Практически не было времени решить этот вопрос. Пытался я, пытался мой агент – все максимально проявили профессионализм, но не сошлось.

Ничего страшного, жизнь продолжается. Я играю в суперклубе. Ни в коем случае не падаю духом и должен поступить как профессионал. Понимаю, что у "Шахтера" большие амбиции в футболе. Должны быть амбиции и у игрока – у меня они есть. Есть мечта сыграть в топ-чемпионате Европы, почувствовать уровень этого футбола. Я от нее не отказываюсь и иду дальше, работаю на максимуме возможностей. Дай Бог – получится. Если нет – останусь в "Шахтере", эта команда многое для меня сделала и навсегда в моем сердце. Поэтому нет никаких проблем в том, что я не ушел.