Сын владельца "Лестера" и спортивный директор клуба избежали крушения вертолета

Как уже ранее сообщал "СЭ", возле стадиона "Лестера" после матча 10-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:1) упал вертолет, принадлежащий владельцу клуба Вишаю Шривадданапрабхе. Очевидцы трагедии утверждают, что у вертолета перестал работать задний винт, после чего он рухнул на парковку около арен "Кинг Пауэр".

По сведениям Sky Sports, на борту мог быть владелец "Лестера", который таким образом обычно добирается после матчей в Лондон. Вместе с тем, точно известно, что на борту не было его сына, вице-президента клуба Айаватта Шривадданапрабхы и спортвиного директора "лис" Джона Радкина.

Официальной информации по инциденту пока нет. Полиция и спасательные службы продолжают работу.