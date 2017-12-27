Сын Харри Реднаппа: "Под руководством Венгера Окслейд-Чемберлен остановился в развитии. Как многие в "Арсенале"

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп отметил, что под руководством главного тренера "красных" Юргена Клоппа перешедший из "Арсенала" полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен превратился в совершенно другого игрока. Также сын Харри Реднаппа высказал мнение, что многие футболисты "канониров" перестали развиваться.

– Я не был уверен в переходе Окслейда в "Ливерпуль", однако мне было интересно, что предпримет Юрген Клопп, – цитирует Sky Sports Реднаппа. – Но он меня удивил. Я следил за Алексом в "Арсенале", он топтался на одном месте, но под руководством Клоппа я вижу совершенно другого игрока. Я вижу в нем большое желание побеждать и завоевывать трофеи.

Наверное, несправедливо подвергать сомнению то, как он тренировался у Арсена Венгера, но я видел, как он играет, складывалось ощущение, что Чемберлейн остановился в развитии. Многие игроки в "Арсенале" находятся в подобном состоянии.

Можно подписать новый контракт с клубом и сказать: "Хорошо, я продолжу сидеть на скамейке", но он рискнул своей карьерой. Он мог бы остаться в "Арсенале", подписать новый контракт, но он бросил вызов самому себе и отправился жить на север Англии. И дал себе возможность играть в основе.

В этом сезоне Окслейд-Чемберлен провел за "Ливерпуль" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.