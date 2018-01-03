Сын Давида Сильвы родился раньше срока и борется за жизнь

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва в Твиттере признался, что пропустил несколько игр своей команды в конце года из-за преждевременных родов жены. Хавбек "горожан" поблагодарил болельщиков и одноклубников за поддержку.

- Благодарю вас за любовь и хорошие пожелания, полученные мной за последние недели. Отдельно благодарю одноклубников, тренера и всех в клубе за понимание к моей ситуации.

Хочу рассказать, что у меня родился сын Матео. Он появился на свет очень недоношенным. Он ежедневно борется за жизнь с помощью врачей, - написал Сильва.

В этом сезоне 31-летний испанец принял участие в 23 матчах в составе "Манчестер Сити", забив 5 мячей и сделав 10 результативных передач.