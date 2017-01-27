Сын Брайана Клафа может возглавить "Ноттингем Форест"

Главный тренер "Бертон Альбион" Найджел Клаф в ближайшее время может возглавить "Ноттингем Форест", сообщает The Telegraph. По информации источника, руководители ноттингемского клуба уже обратились к "Бертон Альбион" по поводу возможности переговоров со специалистом.

Найджел Клаф является сыном прославленного тренера Брайана Клафа, который руководил "Ноттингемом" с 1975 по 1993 год, выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, четыре Кубка лиги, а также два Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) и Суперкубок Европы.

Клаф-младший сам играл в "Ноттингем Форест" и провел в его составе более 300 матчей с 1984-го по 1993-й и с 1996 по 1997 год. В его тренерской карьере был и "Дерби Каунти", еще один важный клуб в карьере его отца - именно с "Дерби" Клаф-старший выиграл свой первый чемпионат Англии.

"Ноттингем Форест" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпион-лиги, в 5 очках от зоны вылета.